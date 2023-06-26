لحوم ومواد غذائية وملابس هدايا مجلس القبائل العربية لأسر الشرقية

شارك الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب محافظ الشرقية، الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، في تفقد إصطفاف السيارات المحملة باللحوم والمواد الغذائية، لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، في حضور المستشار محمد مجاهد المدير الإقليمي لفرع الشرقية، والشيخ حسين سليم نائب رئيس المجلس لمحافظة القليوبية، والدكتوره رحاب الفخراني عضو مجلس أمناء القبائل، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وزينب سعد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي، وذلك بساحة ناصر بمدينة الزقازيق.

أوضح الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، أننا اليوم بصدد تنفيذ مبادرة "وطن واحد" على أرض الشرقية والتي تشهد تقديم 2 طن لحوم بلدية، و7 طن مواد غذائية متنوعة توزع على الأسر الأكثر إحتياجاً بمراكز "أبو حماد، الصالحية، بحر البقر، بلبيس، الحسينية" بالإضافة إلى توزيع 2000 قطعة ملابس جديدة على الأطفال الأيتام، إبتهاجاً بعيد الأضحى المبارك، ولإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأوضح رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن مبادرة "وطن واحد" تأتي ضمن مبادرات مجلس القبائل والعائلات المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للمجتمع المصري والمشاركة المجتمعية، لتقديم يد العون للأسر الأولى بالرعاية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، ومساعدة غير القادرين على مواجهة أعباء الحياه في إطار توجيهات الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بمشاركة المجتمع المدني.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، الداعم للدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها السياسية، مثمناً دورهم الهام في تقديم المساعدات الإنسانية وتنظيم القوافل الطبية والعلاجية، بالإشتراك مع الجهات المعنية للوصول للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.