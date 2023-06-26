احتفالات متتالية بذكرى 30 يونيو في الأوبرا

تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو حيث يقدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف د. سامح صابر حفلا لطلاب فصل كورال الاطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبد الستار

تفاصيل احتفالية مركز تنمية المواهب بذكرى 30 يونيو

يأتي الحفل بمشاركة فصل البالية تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 30 يونيو على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الوطنيةالشهيرة التي تدعم روح الانتماء منها النشيد الوطنى ، بلد التاريخ ، سلم على الشهداء ، مصر التي في خاطري ، يا أغلى اسم في الوجود ، مصر يا أم الدنيا ، حبيبتي من ضفايرها ، يا حبيبتي يا مصر ، احلف بسماها ، هنحب مين غيرها ، تحيا مصر ، طوبة فوق طوبة ، الله الله على المستقبل ، تعرف تتكلم بلدي ، أقوى من الزمن ، المصريين أهما ، ابن الشهيد ، مصريتنا وطنيتنا ، إن كان على قلبي ، زي ما هي حبها وعلى باب مصر . يذكر أن دار الاوبرا المصرية اقامت عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو شارك بها مختلف فرقها الفنية وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية الحماسية .