استمرار توافد المهنئين بعيد الأضحي إلى ديوان عام قنا

استمر توافد المهنئين بعيد الأضحي المبارك، إلى ديوان عام محافظة قنا ، اليوم الاثنين، واستقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وفد من أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ.

6 نواب يهنئون المحافظ بالعيد

ضم الوفد كل من النائب محمد مصطفى الجبلاوى ، و النائب مصطفى محمود مصطفى ، و النائب العمدة مبارك احمد عامر ، و النائبة سحر صدقى ، و النائبة سناء حسانى ، أعضاء مجلس النواب ، و النائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ.

ورحّب محافظ قنا بوفد أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ، ووجه لهم الشكر على تهنئتهم ، معربا عن سعادته بهذه الزيارة ، التى تؤكد على العلاقات الطيبة والتواصل المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ، وذلك في إطار تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في جميع القطاعات ، بهدف تحسين أحوالهم المعيشية.

وقدم وفد نواب قنا، تهنئتهم لمحافظ قنا ، متمنيين مزيدا من الرفعة والتقدم لمحافظة قنا ومصرنا الحبيبة عموما ، وأن يحفظ الله هذا الوطن ، وأن يهيئ له مزيدا من التقدم والنجاح ، معربين عن تقديرهم لما يقوم به محافظ قنا ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من جهود حثيثة لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة على أرض قنا ، داعين الله أن يُعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات .

مطران قوص يزور الديوان العام

فى السياق ذاته، زار نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة، محافظ قنا ، وذلك لتقديم للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الأنبا بيمن، إن رسالة الأديان السماوية تقوم على الحب والسلام ، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام ، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ، ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة.

ووجه مطران قوص، شكره وتقديره للمحافظ على ما يبذله من مجهودات مضنية للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المحافظة ، داعيا الله عز وجل أن يمن على مصرنا بالتقدم والرخاء فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ قنا، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى دوناً عن شعوب العالم ، وأنه سيبقى عصيا على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

وعبر المحافظ، خالص الشكر والتقدير لزيارة نيافة الأنبا بيمن ، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى ىالمبارك ، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان .

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كان المحافظ، قد استقبل بالديوان العام، اليوم، أنبا تكلا مطران دشنا للأقباط الأرثوذكس، وأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك والوفد المرافق له.