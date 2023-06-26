أغذية تقوى جهاز المناعة وتحمى من الأمراض



يعتبر جهاز المناعة فى هذا التوقيت من العام وما نشهده من تغير وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض لبعض الامراض الصيفية، وهو أكثر جهاز هام بالجسم اذا استطعنا المحافظة عليه، للتمتع بصحة جيدة والبعد عن الاصابة بالامراض الصيفية، ونستطيع تجاوز المرحلة الصعبة بأمان.

وتقول الدكتور فيروز مجدى، أخصائى العلاج الطبيعى والتغذية وعضو الجمعية الأمريكية للسمنة إن جهاز المناعة وظيفته تكمن فى تقليل خطر الإصابة بالعدوى، وهو عبارة عن مجموعة الخلايا والأنسجة والبروتينات التى تعمل معا، فى مقاومة الفيروسات والبكتريا والأجسام الغريبة التى تهاجم الجسم.

وتوضح الدكتور فيروز مجدى: يمكن تقوية جهاز المناعة والمحافظة عليه عن طريق الحرص على التغذية السليمة، من بعض الأطعمة المهمة خلال هذه الفترة، ومنها أولا للحفاظ عليه لابد من الاهتمام بالتغذية الصحية وممارسة الرياضة، والبعد عن التوترات النفسية بمختلف أنواعها، ولتقويته عن طريق الاهتمام بالطعام الصحى، وخاصة الأغذية المهمة التى تحتوى على فيتامين ج، وهذا الفيتامين ج يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، ويدخل فى العديد من العمليات الحيوية فى الجسم، التى تساعد فى تقوية جهاز المناعة ويحتاج الشخص يوميا 100-200 مليجرام لتغطية احتياجاته، ولكن قدرة الجسم على تخزين هذا الفيتامين تعتبر ضئيلة، ولذلك يفضل الحصول عليه من مصادره باستمرار، من الأطعمة الغنية بفيتامين ج مثل الفواكه الحمضية والطماطم والفراولة، والفلفل الرومى الأخضر والأحمر والأصفر، والكرنب والكيوى والبركلى والبطاطا.

وتضيف الدكتورة فيروز مجدى، أن «الجنزبيل» يساهم بشكل كبير فى تحسن نسبة كبيرة من الحالات المرضية، حيث إنه يزيد المناعة، ويعتبر مضادًا قويًا للالتهاب ويخفف الآم العضلات بعد ممارسة الرياضة الشديدة.

وأيضا يعد «الكركم» مضادًا قويًا للالتهاب، ويحافظ على صحة الدماغ، ويثبط تكاثر الميكروبات وبالتالى يقاوم العدوى.

وتوضح الدكتور فيروز مجدى، أن «الثوم» يعتبر مضادًا حيويًا قويًا، يفرز عند مضغ الثوم ويعتبر مضادًا للبكتريا والفطريات، ومضادًا للالتهاب وينشط الخلايا المناعية.

وشراب الحليب «اللبن» يرفع من مقاومة الجهاز المناعى للعديد من الأمراض، مثل التهابات الرئة والربو، حيث يحتوى على مركب البروبيوتك، ويرفع من مستوى الخلايا الفتاكة والأجسام المضادة، وبالتالى يحسن الجهاز المناعى.

وكذلك فإن تناول «اللوز» الذى يحتوى على دهون صحية، وفيتامينات مثل فيتامين ه الذى يحافظ على الجهاز المناعى، ويقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد والفيروسات مثل الهربس البسيط.

والحرص على تناول «البطاطا» لما تحتويه على مركبات «بيتاكاروتين» المضادة للأكسدة، وتعمل على تعزيز الجهاز المناعى، وتحتوى أيضا على فيتامين ج وفيتامين أ.

والحرص على شراب الشاى الأخضر، وهومضاد قوى للأكسدة، ويحسن من الخلايا المناعية، وكذلك تناول العسل الابيض، وهو مضاد أكسدة، ويحتوى على حمض الاسكوربيك والفلافونويد، الذى يعمل على تحسين مستوى الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء.

وتشير الدكتورة فيروز مجدى، إلى أنه بالحرص على اتباع بعض الخطوات الغذائية البسيطة المهمة السابق ذكرها، نستطيع أن نحمى أنفسنا من الإصابة بالعديد من الامراض والفيروسات وكذلك ضرورة الحد من التدخين، وتجنب المشروبات الكحولية، والحفاظ على النظافة العامة، وممارسة الرياضة والتقليل من الضغط النفسى، والحفاظ على عدم زيادة الوزن، والاهتمام بالتغذية السليمة.

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د. فيروز مجدى

