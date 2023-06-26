محافظ البحر الأحمر يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية ومجمع خدمات الدهار

تفقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، منفذ بيع السلع الغذائية بشارع المصالح ومجمع خدمات الدهار بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بهما ومدي رضي المواطنين علي الخدمات المقدمة واسعار المواد الغذائية والخضروات والفاكهة و اللحوم والدواجن .

ومن جانبه شدد المحافظ على المراقبة المستمرة للأسعار وتوافر السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، موجهاً مديرية التموين بالمرور المستمر علي المنافذ والأسواق بمختلف مدن المحافظة لمراقبة الاسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار، مؤكداً علي أهمية التنبيه علي التجار بوضع الاسعار بصورة مرئية وواضحة للمواطنين مع تنشيط حملات الرقابة من الصحة والطب البيطري والتموين وغيرها من جهات إنفاذ القانون .

وفي ذات السياق حرص المحافظ علي الاستماع إلي مطالب وشكاوي بعض المواطنين وأصحاب المحلات بالمجمع ووعدهم بإيجاد الحلول المناسبة لها، مشيراً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف مدنها، لافتاً إلى أن هذا المجمع تم إنشاؤه بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بفرض رقابة على مختلف السلع وخاصة السلع الغذائية والقضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين والحد من الأسواق العشوائية، مؤكداً أنه سيتم نقل جميع الباعة الجائلين بمدينة الغردقة إلي السوق الجديد في القريب العاجل .

يذكر أن مساحة مجمع خدمات الدهار الجديد تبلغ نحو 10 آلاف متر وتم إنشاؤه علي مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 148 محل بمساحات مختلفه تشمل مخبز وحلواني ومحلات ادوات منزليه وكافتريات و2 ثلاجة والمرحلة الثانية تضم الباكيات والتي تم نقل سوق الخضار القديم بها .

رافق المحافظ خلال جولته كمال سليمان السكرتير العام المساعد والعميد عمرو عراقي مدير عام مكتب المحافظ واللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة و خالد محمد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية وشاذلي عايش وكيل مديرية التموين بالبحر الاحمر والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جولة المحافظ

جولة المحافظ