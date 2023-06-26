الأمن يوزع عبوات غذائية على محدودي الدخل بـ9 محافظات

قام رجال الشرطة بمديريات أمن الجيزة – البحيرة –الشرقية - الوادى الجديد – الغربية - السويس –سوهاج – قنا – المنيا) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا فى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.