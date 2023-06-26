نيمار: أحلم بالعودة لـ سانتوس البرازيلي

كشف النجم البرازيلي نيمار جونيور عن الفريق الذي يرغب في اللعب له خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت عن تفكير اللاعب في الرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وأكد نيمار أنه يحلم بالعودة لفريقه السابق سانتوس البرازيلي، لكن هذا سيتحقق في يومًا ما وليست الفترة المقبلة.

وأوضح النجم البرازيلي أن كرة القدم دائمًا ما تحمل مفاجاَت كثيرة، مشيرًا إلى أنه لا يعلم ما تخبئه كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

بينما أشار إلى أن كارلو أنشيلوتي يعد مدرب عبقري، وحال تولى قيادة المنتخب البرازيلي فإنه سيتعلم منه الكثير.

نيمار: أنشيلوتي رجل عبقري

تحدث نيمار جونيور في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، حيث علق على مستقبله والفريق الذي يود اللعب له خلال المستقبل، فقال: "أحلم باللعب لسانتوس والعودة مرة أخري للدوري البرازيلي".

وأضاف:"لدي رغبة في أن يحدث ذلك يومًا ما، لا نعلم ما تخبئه لنا كرة القدم، إنها صندوق من المفاجآت".

بينما تطرق للتعليق على أنباء تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي في المستقبل القريب، قال: "أنشيلوتي رجل فاز بكل شيء، فهو عبقري في كرة القدم، ولدي قناعة بأنه سيعلمنا الكثير إذا تولى قيادة البرازيل".

مستقبل نيمار مع باريس

سادت حالة من القلق لدي نيمار حول مستقبله مع باريس سان جيرمان، بعد الأنباء التي ترددت حول نية إدارة العملاق الفرنسي في الاطاحة باللاعب بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ انتقاله للبي أس جي قادمًا من برشلون في صفقة كبيرة وتاريخية.

ويبحث الدولي البرازيلي عن فريق يستطيع من خلال العودة للمستويات القوية خلال الفترة المقبلة، بعدما الأداء المتواضع الذي أصبح عليه اللاعب مع النادي العاصمي.

وكان نيمار قد عاني بشدة خلال الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان بسبب الإصابات التي تعرض لها، بعدما أبعدته عن المشاركة منذ فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن تعاقد نيمار ينتهي مع البي أس جي في صيف 2025، حيث شارك اللاعب في 29 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالهما 18 هدفًا، بينما صنع 17 هدفًا.