هدف صلاح الأفضل في موسم ليفربول (فيديو)

فاز النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في الريدز في الموسم المنصرم 2022-2023.

وحصد هدف الدولي محمد صلاح مع ليفربول في شباك مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، جائزة أفضل هدف في ليفربول.



وكان ليفربول رشح هدفين لصلاح ضمن جائزة الأفضل في النادي الإنجليزي، الأول هدفه في السيتي، والثاني كان هدفه في شباك توتنهام، لكن أحتل المركز العاشر في ترتيب أفضل أهداف الريدز في الموسم المنقضي.



هدف صلاح



هدف محمد صلاح المتوج بجائزة الأفضل في ليفربول، جاء بعد تمريرة مميزة من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، للدولي صلاح الذي ذهب بالكرة منفردا، وسدد الكرة داخل شباك السيتي.



وكان صلاح توج بجائزة أفضل هدف في ليفربول في الموسم قبل الماضي 2021-2022، وكان في شباك مانشستر سيتي أيضا، والذي حصد هدف الموسم أيضا في الدوري الإنجليزي حينها.

ولعب "مو" في الموسم الماضي مع ليفربول 51 مباراة بقميص الريدز، أحرز خلالهم 30 هدفا وصنع 16 هدفا آخر.



محمد صلاح يستعد مٌبكرًا للدوري الإنجليزي

رفض الفرعون المصري، محمد صلاح، الراحه مع الريدز ومع الفراعنة، على الرغم من الإجازة التي حصل عليها ليفربول بعد انتهاء الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي ،للمحافظة على المستوي المبهر.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" يؤدي فيها التمرين الرياضية داخل صاله الجيم إستعدادًا للموسم الجديد مع الريدز .

ويسعي محمد صلاح خلال الموسم الجديد استعادة بريقية مع الريدز، ويمتلك الفرعون طموحات جديد مع ليفربول لتحقيقها .

يأمل محمد صلاح الإطاحة من الربوت هالاند من عرش هداف الدوري الإنجليزي واستعادة السيطرة مرة أخري وتحقيق اللقب الرابع هداف الدوري الإنجليزي في تاريخه مع ليفربول .

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الهلال السعودي تشعي للتعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فشل مفاوضات الفريق السعودي في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم تلفت صحيفة الديلي ميل النظر إلى موقف اللاعب المصري محمد صلاح في الانتقال إلى الدولي السعودي، ولكن وجهت كل الضوء على الرغبة السعودية في إتمام تلك الصفقة.













