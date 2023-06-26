نشر وائل غنيم الناشط السياسي صورة له وهو يرتدي قميص التطوع لمؤسسة حياة كريمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك في إشارة له بأنه انضم إلى مؤسسة حياة كريمة للتطوع في الأعمال الخيرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وائل غنيم: سعيد بالتطوع مع مؤسسة حياة كريمة

علق الناشط السياسي وائل غنيم على صورته قائلًا... "سعيد بالتطوع اليوم مع مؤسسة حياة كريمة ورايحين نهادي ونعيد على أهلنا واخواتنا في السلام والنهضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

قابل منشور وائل غنيم إعجاب الكثير من متابعيه على مواقع التواصل فقال أحدهم.. "التطوع عظيم و العمل الخيري جزاءه علي الله المهم تكون مقتنع باللي بتعمله، و متكنش وثيقة تنازل مؤقته مع الدولة لسلامتك الشخصية و النفسية"

كما علق متابع آخر... "كل سنة وأنت طيب يا عالمي مبسوط اوي انك فى بلدك ربنا يسعدك ويهون عليك يا بشمهندس"، وعلق ثالث... "مرحب برجوعك يا غالي وأتمنى ترشحك للرئاسه المرحله الجايه بإذن الله موفق دايمآ يااارب".

وائل غنيم يعود في ثوب التطوع مع مؤسسة حياة كريمة