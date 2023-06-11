أطعمة تساعد على التخلص من الدهون .. أبرزها التوت

الدهون الحشوية هي دهون تلتف حول أعضاء البطن في أعماق جسمك، ولا يمكنك دائمًا الشعور به أو رؤيته في الواقع ، قد يكون لديك بطن مسطح جدًا ولا يزال لديك دهون حشوية وهذا يسمى أحيانًا TOFI ، أو "دهون رقيقة من الداخل".

والكثير من الدهون في الجسم ضار بصحتك ولكن بالمقارنة مع الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة، فمن المرجح أن يزيد النوع الحشوي من خطر تعرضك لمشاكل طبية خطيرة وأمراض القلب، ومرض الزهايمر، والسكري من النوع 2، والسكتة الدماغية، وارتفاع الكوليسترول هي بعض الحالات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكثير من الدهون في جذعك.

ويشتبه الباحثون في أن الدهون الحشوية تنتج المزيد من البروتينات التي تسبب التهاب أنسجة الجسم وأعضائه وتضيق الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم ويسبب مشاكل أخرى.

أطعمة تساعد على حرق دهون البطن والتخلص من الدهون الحشوية

التوت: التوت الطازج أو المجمد ، غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن، لكنها جيدة بشكل خاص لأنها تساعد في تنظيم استجابة الجسم للأنسولين ، مما يقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

الأفوكادو: غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية الأوليك ، تعتبر الفاكهة خيارًا جيدًا للغاية لتقليل الدهون في البطن وتقليل مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي (مجموعة من الاضطرابات المرتبطة بزيادة نسبة السكر في الدم والوزن، ويجادل الخبراء بأن اتباع نظام غذائي غني بالدهون الأحادية غير المشبعة يمكن أن يمنع بالفعل توزيع دهون الجسم حول البطن عن طريق قمع التعبير عن جينات معينة من الدهون.

الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان: تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الجراثيم المعوية، ووفقًا للبيانات المنشورة في مجلة Obesity ، فإن كل 10 جرامات إضافية من الألياف القابلة للذوبان يتم تناولها يوميًا تقلل الدهون الحشوية بنسبة 3.7٪ في خمس سنوات، والتفاح والبازلاء الخضراء والفول والشوفان والشوفان ونخالة الأرز والشعير والحمضيات والبطاطس الطازجة مصادر جيدة جدًا للألياف القابلة للذوبان.

الخضروات الخضراء: من فوائد الخضروات عند محاولة إنقاص الدهون أنها توفر حجمًا كبيرًا وشبعًا بقليل من السعرات الحرارية - وهي إحدى أهم أدوات إنقاص الوزن بالإضافة إلى ذلك ، يوفر المنتج للجسم كتلة من المعادن ، والتي بدونها يكون التمثيل الغذائي النشط مستحيلًا.