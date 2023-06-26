طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة| تنفع للدايت

يعشق البعض تناول الأكلات الحارة، حيث تعطي نكهة لذيذة لجميع الأطعمة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة للدايت.

أجنحة الدجاج

طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة للرجيم

المقادير

- جوانح الدجاج : 500 جراماً (منظفة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الشطة : نصف ملعقة صغيرة (حارة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري صينية فرن وبطنيها بورق القصدير.

في وعاء، ضعي أجنحة الدجاج وأضيفي إليها الزيت النباتي وقلبي جيداً حتى يمتزج الزيت مع الدجاج.

اخلطي البابريكا، والشطة، والكمون، والزنجبيل، والقرفة، والكركم، والملح، في وعاء أخر.

ضعي الدجاج بخليط البهارات حتى يتغطى كاملاً.

وزعي أجنحة الدجاج في الصينية المحضرة.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى تنضج أجنحة الدجاج وتصبح ذهبية اللون ثم قدميها.