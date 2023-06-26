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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

البورصة تستقبل عيد الأضحى بمكاسب 12.1 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

نشط  أداء مؤشرات  البورصة في ختام جلسة تعاملات  اليوم الاثنين  نهاية تعاملات الأسبوع  بسبب عطلات عيد الاضحى.

 ارتفع  رأس المال السوقي للأسهم المقيدة  12.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي   1.162.2 تريليون  جنيه.

صعد مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة  2.12% ليصل إلى مستوي17665نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.2%  ليغلق عند مستوى3535 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.3%   ليغلق عند مستوى 5242 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات  الأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم  39 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب والمصريين وسط تداولات 1.8مليار جنيه .

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