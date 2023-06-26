إنقاذ طفل عمره عامين تعرض للدغة كوبرا بالبحيرة

نجح الفريق الطبي بالبحيرة بمستشفى حميات دمنهور، والمستشفى المركز بايتاى البارود، بقيادة مديرها الدكتور رضا بكر، فى انقاذ طفل من الموت المحقق بعد إعطائه ٣٠ جرعة من مصل الثعبان.

وتعود الواقعة عندما رأى أهل الطفل الذى لم يتجاوز العامين ، ما أصاب طفلهم من لدغ الكوبرا له ، أصيبوا جميعًا بالزعر والهلع خوفًا من فقدانه ، وحمله أحدهم على ذراعيه وسارعوا به جميعا للمستشفى لمحاولة إنقاذه ، ولم تكن الثواني تمضي ، بل كأن الزمن توقف ، أو أصابه عَطبٌ وسكون ... فكانت الثواني والدقائق تمر عصيبةً عليهم كأنها الدهر كله ، وهم يَعْدُون فى مضمار الخوف والهلع ، ويتسابقون مع الزمن للوصول للمستشفى ، فكانت المسافة من منزلهم بقرية نديبة التابعة لمركز دمنهور ، وصولاً لمستشفى حميات دمنهور ، أشبه بالمسافة بين الأرض والقمر ، من إحساسهم بأن الوقت لا يمضي ، وأنها بعيدةٌ، حتى وصلوا اليها وهم يحملون الصغير ، ويلهثون به مرورًا من باب المستشفى ، متلهفين الوصول إلى الإستقبال ، وهم ينظرون إليه بحسرةٍ وألم ، خوفًا من المصير المجهول ، والفاجعة المؤلمة .

واستقبل الأطباء الطفل فى تمام العاشرة مساءً ، بعد مرور أكثر من نصف ساعة على تعرضه للدغ الكوبرا ، وتم حجز الطفل بالإستقبال ، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة ، حيث قام الأطباء بإجراء التعليمات والبروتوكول المتبع من وزارة الصحة ، واعطائه العلاج اللازم ، وعمل التحاليل اللازمة ، وتم سحب كافة التحاليل الطبية حسب البروتوكول من غازات بالدم وسيوله وصوره دم ووظائف كلى .

وفوجئ الأطباء بتوقف عضلة القلب ، وهنا ظهرت ملحمة بطولية جسدها الدكتور محمد صلاح ، الذي لم ييأس ، وقام بعمل انعاش قلبي رئوي ، وتركيب انبوبة حنجرية ، ليعود قلب الطفل للنبض من جديد ، وقام الدكتور محمود الغنام مدير المستشفى ، بالتواصل الدائم طوال الليل مع المسئولين بالمديرية لتوفير المصل اللازم ، كذلك قام بفتح قناة اتصال مع أساتذة السموم بجامعة الإسكندرية ، ليستفيد من خبرتهم ، وعندما أرسل لهم صورة للثعبان بعدما قام أهل الطفل بقتله ، أفاد أساتذة السموم بأن هذا ثعبان كوبرا ، وتم التعامل مع الطفل واعطائه المصل اللازم حسب تلك المعلومة، حيث تم اعطاؤه ( ٢٠ ) جرعة من مصل الثعبان ، وبفضل الله استقرت حالة الطفل ، وعندها تنفس الجميع الصعداء ، وتم التنسيق الفوري مع مركز السموم بمستشفى ايتاي البارود ، لنقل الطفل اليهم ليستكمل العلاج بوحدة السموم .

وتم استقبال الطفل بمستشفى ايتاي البارود ، وهو يعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وتدهورت حالته بشدة ، وجرى التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات العلمية ، وحجزها بوحدة السموم ووضعها علي جهاز التنفس الصناعي، وقام الفريق الطبي بإعطائه ( ١٠ ) جرعات اضافية من مصل الثعبان ، مع المتابعة المستمرة والدقيقة للحالة يوميًا ، تحت إشراف الدكتورة رباب بركات، رئيس وحدة السموم بالمستشفى ، حتى استقرت حالته وغادر المستشفى بصحبة أهله ، وسط فرحة عارمة بسلامة الشفاء والرجوع للمنزل بعد تلك المعاناة الرهيبة التى عاشوها خلال تلك الفترة .