طلب إحاطة حول إقامة محطة صرف صحي بالكتلة السكانية بكرم عمران بقنا

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثين، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزيرا الإسكان والتنمية المحلية بشأن إقامة محطة صرف صحي .

وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال طلب الإحاطة المقدم انه بشأن إقامة محطة صرف صحي داخل الكتلة السكنية لقرية كرم عمران ، مشيرا إلي خطورة هذه المنطقة لأنها تعد اخطر مخرات سيول بقنا.

وأشار الجبلاوي خلال طلب الإحاطة المقدم إلي وجود اتفاق مسبق مع شركة المياه والشرب الثماني قري ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي بكاسترو كرم عمران، طالبا بتحويل الطلب للجنة الاسكان بمجلس النواب لمناقشته .

وافاد محمد الجبلاوي خلال تصريحات له انه في حالة إنشاء هذه المحطة بقرية كرم عمران بقنا سوف يتم انتهاك وتلوث كبير للبيئة ، مشددا علي ضرورة أن تبتعد المحطة عن مخرات السيول خوفا من وقوع كارثة بيئية لأن هذه المنطقة تعد من أكثر المناطق قربا بوقوع السيول بجانب قربها الغير طبيعي من الكتلة السكنية طالبا بإلغاء إقامة المحطة وانشاءها بمنطقة أخري تتسم بمواصفات تناسب إنشاء المحطة .