معهد تكنولوجيا المعلومات يعلن عن برنامج التدريب الصيفي

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد في مختلف التخصصات. ويُنظم التدريب خلال شهر يوليو في فرع المعهد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويغطي المجالات الآتية:

1.مسار تطوير البرمجيات واختبارها:

- تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة PHP

- تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم

- تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة "بايثون"

- إنترنت الأشياء

2. مسار وسائل الإعلام والترفيه

- التصميم الداخلي

- التصميم الجرافيكي الثنائي الأبعاد

- الرسوم المتحركة

- تحرير مقاطع الصوت والفيديو

3. مسار التراث الرقمي (لطلاب كلية الآثار ونظم المعلومات)

- الجولات الافتراضية

يوفر معهد تكنولوجيا المعلومات وسائل لنقل المتدربين إلى مقر التدريب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي نهاية التدريب يحصل الطالب على شهادة إتمام للتدريب بشرط الحضور الكامل.

يجب تقديم ما يفيد القيد بالكلية (الفرقة الدراسية وتقدير السنة الدراسية السابقة) للمقبولين أثناء التدريب.

يقبل معهد تكنولوجيا المعلومات بالمنحة بأسبقية التسجيل وإتمام الإجراءات المطلوبة. آخر موعد للتقديم يوم 25 يونيو.