محافظ الفيوم يسلم مشروعات تنموية وأكشاك للأسر الأولى بالرعاية

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، دعماً مادياً لعدد 75 مشروعاً تنموياً صغيراً، وعدد 14 كشكاً، وطناً من لحوم الصدقات للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جمعية الأورمان الخيرية بالفيوم بالتعاون مع المحافظة، بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، بمشاركة مؤسسة "حياة كريمة"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي.

وشهد الاحتفالية الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والعميد محمد مطر رئيس قطاع الحالات الإنسانية بمؤسسة "حياة كريمة"، والدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لفرع المؤسسة بالفيوم، والمهندس ممدوح محرم مدير فرع جمعية الأورمان الخيرية بالفيوم، والأستاذ محمد عاطف المدير التنفيذي للمشروعات بالفرع، والمحاسب أحمد عرابي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم.

خلال كلمته، هنأ محافظ الفيوم، جميع الحضور وأهالي المحافظة بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن سعادته بالمشاركة في احتفالية جمعية الأورمان بالفيوم، لتسليم الدعم الخاص بالمشروعات التنموية الصغيرة للمستحقين من أصحاب المهن والحرف اليدوية للتوسع في مشروعاتهم، إضافة لتسليم الأكشاك ولحوم الصدقات للأسر الأولى بالرعاية، في إطار التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

دعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، أطلقت خلال الأشهر الماضية مبادرة "كتف في كتف"، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، رغم التحديات التى تمر بها معظم دول العالم ومنها مصر، مؤكداً على أهمية العمل يداً واحدةً، بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لافتاً إلى أن جمعية الأورمان لها مشاركات بناءة وفاعلة خلال السنوات الماضية، في مختلف تدخلات الحماية الاجتماعية، والآن تعمل في إطار من العمل الموحد والجهود المشتركة مع مؤسسة "حياة كريمة".

وأضاف محافظ الفيوم، أن العمل من خلال التعاون المشترك بين القطاع الحكومي، ومختلف الجمعيات الأهلية والمنظمات المدنية والمؤسسات والهيئات، يسهم بشكل كبير في زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في محور التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، للانتقال بتلك الأسر من حيز الاحتياج إلى حيز الانتاج والاكتفاء، في إطار تحمل المسئولية المشتركة تجاه أبناء المجتمع الواحد.

ومن جهته، قدم المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة" بالفيوم، الشكر للمحافظ، لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة، وجهوده المتعددة للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمؤسسة بصدد تسليم 600 ألف باب رزق على مستوى الجمهورية، من خلال دعم المشروعات التنموية الصغيرة، بالتعاون مع الجمعيات والجهات الشريكة.

وأضاف، أن فعاليات اليوم، هي المرحلة الثانية لتسليم المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن 2000 مشروع مزمع تسليمها بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن المؤسسة بدأ عملها بالمرحلة الأولى منذ شهر، وتم تسليم عدد 117 مشروعاً بمختلف أنحاء الجمهورية، كما ستقوم المؤسسة بعمل معارض لمنتجات المشروعات التنموية التى تم دعمها، مشيراً إلى أنه تم توزيع 1,5 طناً من اللحوم خلال اليومين الماضيين للمستحقين، وجاري استقبال 6 طن لحوم إضافية اليوم بالمؤسسة، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وفي السياق نفسه، أوضح مدير فرع جمعية الأورمان الخيرية بالفيوم، أنهم اليوم بصدد توزيع دعم مادى لعدد 75 مشروعاً تنمويا صغيراً،ً بقيمة 2 مليون و250 ألف جنيه، على دفعتين، تصرف منها الدفعة الأولى اليوم، بقيمة مليون و125 ألف جنيه، بواقع 15 ألف جنيه لكل مشروع، لافتاً إلى أن المشروعات تتضمن جميع مشروعات الحرف والمهن اليدوية.

وأضاف، أن جمعية الأورمان، بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة"، وبالتعاون مع محافظة الفيوم، تسلم اليوم أيضاً عدد 14 كشكاً للأسر الأولى بالرعاية، بجانب توزيع طن من لحوم الصدقات للمستحقين، بواقع 2 كجم لكل أسرة، فضلاً عن التجهيز لذبح 60 عجل أضاحي، خلال أيام العيد وتوزيعهم على المستحقين.