بن غفير يُعلن تنحي المفوض العام للشرطة الإسرائيلية عن منصبه

أعلن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، قرر التنحي عن منصبه، بعد توليه المنصب لمدة ثلاث سنوات.

في رسالة فيديو قصيرة، أشار بن غفير إلى خلافه المستمر مع شبتاي، قائلا: "ليس سرا أننا لم نكن على اتفاق دائما"، مضيفا أن "شبتاي كان خادما ممتازا ومخلصا لإسرائيل"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأكد شبتاي، الذي خدم في منصبه الحالي لمدة ثلاث سنوات وتحت ثلاث إدارات مختلفة، أنه لن يستمر في ظل المناخ السياسي الحالي.

يعرف عن بن غفير قراره، منذ فترة طويلة، عدم تمديد ولاية شبتاي لسنة إضافية، على خلفية الصدامات التي ولدها إصرار الوزير على توسيع نطاق سيطرته على الشرطة على حساب صلاحيات المفوض العام للشرطة وعلى نحو يقوض الهرمية التي جرى اتباعها حتى اللحظة.

وتدهورت العلاقة بين المسؤولين على ضوء ملفات خلافية من بينها دعوة بن غفير لتجنيد جهاز الشاباك في مهمة مكافحة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل.

عقاب جماعي ضد المستوطنين

وفي سياق آخر، ندد وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أمس الأحد، بالعقاب الجماعي الذي شنته شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد المستوطنين، فيما قالت الشرطة إن أفعال المستوطنين ترقى إلى حد "الإرهاب القومي".

وردًا على تصريحات بن غفير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاستيلاء غير المشروع على الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية يضرّ بمصالح إسرائيل ويجب أن يتوقف فورًا.

في المقابل، رأى بن غفير أن المشكلة لا تبدأ مع المستوطنين في الضفة، ولكن بالتساهل مع المشاغبين في مرتفعات الجولان وعدم تطبيق القانون.

وشدد على أنه يجب على حكومة اليمين أن تحقق رؤيتها في الاستيطان مع عدم التسامح مع من يهددون بنشوب حرب إذا لم تتم الموافقة على مطالبهم.

وفي بيان مشترك قال قادة الجيش والشرطة وجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل إن أفعال المستوطنين ترقى إلى حد "الإرهاب القومي"، وتعهدوا بالتصدي له.

وأثار هذا الوصف غضب وزراء منتمين لليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، والذين رفضوا قبل ذلك مقارنة ما يفعله اليهود بما يقوم به الفلسطينيون المسلحون.

وقال بن غفير، اليوم الأحد، إنه طلب من الشرطة توضيح السبب وراء إغلاق بوابات مستوطنة عطيرت لتفتيش القادمين والمغادرين وكذلك وراء "تعذيب شخص كان يقف في مكان قريب".

وجاء في بيان لحزب بن غفير أنه أبلغ قائد الشرطة أنه "يعارض أي انتهاك للقانون" لكنه لا يقبل "العقاب الجماعي" للمستوطنين.

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