عاجل
القباج تطمئن على سلامة الحجيج بعد وصولهم إلى المشاعر المقدسة جوندوجان يودع جماهير مانشستر سيتي برسالة مؤثرة "شاهد بالفيديو" القومى للمرأة يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة
الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يبحث آليات تنفيذ مبادرة دعم منتخبات الناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آليات تنفيذ مبادرة دعم منتخبات الناشئين للمنافسة على البطولات القارية والدولية، وذلك خلال لقائه بمجلس الأمناء المكلف بالإشراف على تلك المبادرة والذي يضم ممثلين من وزارة الشباب والرياضة وشركة أورا والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

txt

وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مبادرة كن رائد أعمال مبدع

حضر اللقاء كل من هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الكابتن أحمد حسن، أحمد عبد الله، وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، الدكتور عصام سراج رئيس الوحدة الاقتصادية بمكتب وزير الشباب والرياضة، مصطفي عبدالرحيم رئيس قطاع الشئون القانونية لمجموعة أورا، أحمد محمد رفعت.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجهودات ومساعي وزارة الشباب والرياضة نحو دعم تطوير منظومة الرياضة المصرية وعلي رأسها منظومة كرة القدم، والسعي المستمر نحو تقديم الدعم والرعاية لمنتخبات كرة القدم للناشئين لتصبح نواة قادرة على دعم المنتخبات الوطنية لكرة القدم بالكوادر الفنية القادرة على عودة الريادة لكرة القدم المصرية.

مواد متعلقة

وفاة طالبة أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة بطهطا

توريد 533 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

دعاء عرفة.. جبل الرحمة يستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

3 أسرار وراء نجاح تجارب السيدات مع الورم الليفي في الرحم
الجريدة الورقية