وزير الشباب والرياضة يشهد ختام مبادرة كن رائد أعمال مبدع

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ختام مبادرة " كن رائد أعمال مبدع "، والذي نفذتها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وحكومة مملكة اسبانيا لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من خلال إطلاق المشروعات الناشئة للشباب.





ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية التعاون المثمر مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية من اجل استمرار دعم هؤلاء الشباب لمزيد من التقدم لإطلاق شركاتهم الناشئة الفترة القادمة، معرباً عن سعادته بمشاهدة نماذج العمل للمخرجات للشباب.

أشار "صبحي" إلى أن المبادرة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، وجعلهم رواد أعمال مبتكرين في شتي المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع علي نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ومَقدرة الشباب على إقامة وإدارة مشاريع تساهم في تقدم المجتمع المصري، بما يتوافق مع تحقيق رؤية وأهداف مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، استعرض منال جمال – وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ما تم تنفيذ من مبادرة "كن رائد أعمال مبدع" خلال عامين، شملت تنفيذ ندوات أونلاين لنشر التوعية استفاد منها نحو 30 ألف شاب وفتاة، وتم تدريب نحو 2814 شاب وفتاة على ريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات، مشيرةً إلى أنه تم اختيار أفضل (200) مشروع، أعقبها معسكر تمهيدي بالمدينة الشبابية ببورسعيد لاختيار أفضل (40) من أصحاب المشروعات الفائزة.

وخلال تلك المرحلة يتم تقديم خدمات التدريب لمراحل ما قبل الاحتضان وخدمات التوجيه والاستشارات الفنية بالتعاون مع جامعة النيل الاهلية لعدد (40) من أصحاب المشروعات الفائزة، لمساعدتهم بالخروج للسوق المصري وتشبيكهم مع جهات التمويل الشريكة وإطلاق مشروعاتهم.



حضر حفل الختام ممثلا عن الوكالة الاسبانية مونيكا غونزاليس باستوس مسؤول مدير البرامج، و اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتنمية قدرات الشباب، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الاعمال والمشروعات الناشئة، الدكتور محمد عباس نائب المدير التنفيذي لمبادرة النيل بجامعة النيل، سالي سعيد مدير وحدة طور وغير والمسئول التقنني للمبادرة، أحمد جابر مدير إدارة المشروعات والمسئول الإداري للمبادرة، ياسر فتح مدير إدارة المشروعات.