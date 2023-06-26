بمناسبة عيد الأضحى.. تشغيل 266 مكتبًا بريدًا بالمحافظات يومي 2 و3 يوليو

أعلن الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسة بجميع المحافظات والمقدر عددها ٢٦٦ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين ٢ و٣ يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ يوليو.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كل التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

أكد فاروق أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.