شاب باكستانى يسيرعلى الأقدام لأداء شعيرة الحج

قطع5400 كيلومتر فى 6 أشهرو13يوما

بطريقة غير تقليدية استطاع الشاب الباكستانى عثمان أرشد الوصول إلى مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج بعدأن قطع مسافة 5400 كيلو متر لمدة 6أشهر و13 يوما سيرا على الأقدام.‏

قال "أرشد"، المُحب لرياضة المشى عن تجربته قائلا: "شعرت أن الرحلة ‏ستمنحنى فرصة الاقتراب إلى الله بصورة أكبر، أعتقد أن الإنسان يرى فى الطريق مختلف إبداعات الله، ‏واختبرت ذلك خلال التنقل من دولة إلى أخرى على أقدامي".‏

ويضيف الشاب الذى يبلغ من العمر 26 عاما: "واجهت رفض من أسرتى فى ‏بداية الأمر عندما أخبرتهم بنيتي، كان لديهم تخوف من تعرضى للخطر أثناء الرحلة، لكن عند تأكدهم من ‏وجود تخطيط واضح للرحلة حصلت على موافقتهم للإنطلاق إلى مكة المكرمة.

قال"أرشد" :لم تكن تجربة المشى لمسافات طويلة بالأمر الجديد فى حياتى ، فقد اتجهت فى عام 2021 إلى مدينة أوكارا على الحدود الباكستانية لأقطع مسافة تصل إلى 1270 كم ‏خلال 34 يوما، واكتسب خلالها الكثير من الخبرات.‏

وعن الاستعدادات التى سبقت التجربة قال "أرشد" فى – تصريحات صحفية "عملت لمدة 10 أشهر من ‏أجل الإعداد إلى الرحلة، قمت بدراسة الدول التى سأتنقل عبرها، والتعرف على كيفية الحصول على ‏تأشيرة لدخولها فضلا عن تحديد الصعوبات التى ستواجهنى فى الطريق", وبعد تجهيز كافة احتياجتى انطلقت من باكستان ‏متجها إلى إيران ومنها إلى الإمارات ثم دلفت إلى السعودية، وقطعت نحو 5400 كيلومتر فى مدة 6 ‏أشهر و13 يوما، وعشت خلالها تجربة لن أنساها قط".‏

وعايش "أرشد" خلال الرحلة الكثير من التحديات والظروف المتقلبة، بداية من التحرك وسط أجواء حارة داخل بلاده ثم التعرض لموجة طقس باردة عند وصوله إلى ‏إيران فضلا عن الرياح الشديدة وهو ما تسبب فى إصابته بالإعياء الشديد ذات مرة.‏

ويتابع "أرشد": لا شيء أصعب من حلول الليل خلال مرورى بمناطق ‏صحراوية غير مأهولة بالسكان، كنت أحتمى حينها داخل خيمتى الصغيرة حتى شروق الشمس، وعند نفاذ ‏طعامى لم يكن هناك مفر من أكل قطع صغيرة من الخبز حتى أتمكن من مواصلة الطريق","السير لمسافات طويلة يوميًا أسفر عن إصابة قدمى ‏لكننى لم أستسلم لحظة، عندما أشعر بالإحباط أفكر فورًا فى وجهتى الجميلة وأمنية الوصول إلى الحرم ‏المكي، ساعدنى ذلك على عدم الاكتراث بالصعوبات".‏

وحرص "أرشد" على توثيق تجربته طوال الوقت من خلال الفيديوهات والصور ومشاركتها مع متابعيه على ‏مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على فرحته تجاه ردود فعل الناس الإيجابية ‏حول خطواته وتشجيعهم المستمر أثناء التحرك بين المناطق المختلفة.‏

ويختتم "أرشد" تصريحاته قائلا :انتهت المشقة واختفى الاحساس بالإرهاق لحظة العبور إلى السعودية ورؤية الكعبة، ,شعرت بسعادة بالغة لتحقيق حلمى، وأننى شخص محظوظ لاقترابى من ‏الحرم المكى بعد مجهود متواصل لعدة أشهر","الآن سأترك نفسى فى رحاب التجربة الأهم وهى ‏الحج، ورسالتى لكل شخص لديه حلم لابد من التحلى بالإيجابية والحفاظ على المعنويات مرتفعة وتجاهل ‏الانتقادات والتفكير فقط فى هدفك". ‏