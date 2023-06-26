وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء بها : "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.

يُمثل احتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزاً متجدداً لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان .. ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية والفكر المستنير .. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض .. وأن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق وكل عام وفضيلتكم بخير ،،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

كما بعث اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وجاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تجسد قيم العطاء والتضحية والفداء فإننا ندعو المولى العزيز القدير أن يجعله عيداً مباركاً على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية وكل عــام وفضيلتكم بخــــير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية.

وجاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. داعياً المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير وكل عام وفضيلتكم بخير".