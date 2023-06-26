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الإثنين 26 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إحالة العاملين المقصرين في عملهم بالمنشآت الصحية للتحقيق بههيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية، لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشكل عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمركز ههيا، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

 وأسفرت أعمال اللجان عن رصد: عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بههيا التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وتم رصد عدم حضور ٤ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية الزرزمون التابعة للإدارة الصحية بههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وعلى الفور، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

 

الجريدة الورقية