الأرصاد تكشف طقس وقفة عرفة غدًا الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال وقفة عرفات غدا الثلاثاء، ويشهد طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ووفق هيئة الأرصاد، فإن غدًا الثلاثاء وقفة عرفات، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء :

-القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

-السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة الصغرى 29 درجة

-شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 28 درجة

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.