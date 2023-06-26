انتشار فرق الدفاع المدني والإسعاف بموقع العقار المنهار بالإسكندرية| صور

شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف انتشار فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة في موقع العقار المنهار، مؤكدًا أن العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض.

وأشار إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، موجها الأجهزة المعنية بقطع جميع المرافق عن العقار.

وأكد الشريف على تواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الإثنين بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.