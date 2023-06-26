تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا،بشأن تنظيم ندوة توعوية حول الاعمال المحظورة لعمل الاطفال بمقر جمعية بكرة أحلى للتنمية الشاملة بنزلة عبيد لمكافحة أسوأ اشكال عمالة الاطفال.

ندوة توعوية عن " مخاطر عمل الأطفال" بالمنيا

مفهوم عمل الأطفال

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريره للوزارة أن الندوة تناولت مفهوم عمل الأطفال والتوعية بمخاطرعمل الأطفال وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن أشكال عمل الطفل المحظور على الاطفال الاشتغال فيها والمخاطر التى تواجه الاطفال في هذه الاعمال المحظور كالعمل بالمحاجر والاماكن التى يوجد بها مواد فيزيائية وكيميائية وغيرها، كما تطرقت الندوة إلى عقود التدرج الذي يتم تحريره بين الطفل وصاحب العمل والذي يتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها والمكافأة التى سيحصل عليها في كل مرحلة بصورة تصاعدية.

ندوة توعوية عن " مخاطر عمل الأطفال" بالمنيا

أهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة 47 شخص، و تحدثت عزة الجندى مدير ادارة المرأة والطفل بمديرية عمل المنيا والمنسق العام للندوة عن المواد 141 و 142 و 143 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تبين ماهية عقود التدرج وأهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل المتدرج مهنة او صنعة ، وكما تحدث فاطمة الزهراء مدير ادارة المرأة والطفولة وتكافؤ الفرص بمحافظة المنيا عن خط نجدة الطفل واجراء البلاغات عند رصد اي ضرر او عنف يمس الطفل سواء جسدى او معنوى واوضحت ان التعامل مع البلاغات يكن في سرية تامة كما تحدثت عن الامانة العامة لحماية الاطفال والامانة الفرعية التى تساعد الاطفال عن طريق اخصائي نفسي واخصائي قانونى لحماية الطفل.