تشغيل 11 مركزا لشحن العدادات مسبقة الشحن بمياه سوهاج بإجازة عيد الأضحى

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة أعلنت عن فتح باب 11 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز المحافظة خلال أجازة عيد الاضحى المبارك، وذلك فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيه الجاري وحتى يوم الإثنين الموافق 3 من شهر يوليو 2023 وذلك لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات مسبقة الدفع .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسئولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن تعمل تلك المراكز فى الفترة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً طوال الاجازة بجميع المراكز.

وقال المحاسب نبيل عبد العليم، رئيس القطاع التجارى بالشركة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن، أو عن طريق الدفع الإلكتروني فوري، في أى وقت ومن أى مكان، لتسهيل الحصول على الخدمة، ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكتروني بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

ومن جانبه قال حسن محمود، مدير ادارة الخط الساخن، أن الشركة تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى او محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب، او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني لبحثها وحلها على الفور.