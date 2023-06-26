محافظ الإسكندرية يتفقد موقع العقار المنهار بسيدي بشر | صور

انتقل محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول والمكون من 14 طابقا.

العقار المنهار بالإسكندرية

وأكد الشريف على تواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث على أرض الواقع.

العقار المنهار بالإسكندرية

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الاثنين بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قطانيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.