موعد مواجهة الأهلي والبنك الأهلي المقبلة في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري ، بملاقاة نظيره البنك الأهلي لحساب منافسات 32 للدوري الممتاز، على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء يوم الخميس المقبل.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية، ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة ، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في الترتيب الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

تأهل الأهلي في الكأس ..

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، ليضرب موعدًا في مواجهة فريق الداخلية عقب الفوز على منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.

جاء هدف الفوز للأهلي عبر لاعبه حسين الشحات في الدقيقة 87، بعدما تسلم تمريرة أحمد قندوسي وتقدم وسدد ببطن القدم في الشباك.



وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، على أن فريقه خاض مواجهة قوية وصعبة وإنه توقع سيناريو المباراة أمام منتخب السويس بسبب التكتل الدفاعي في الخطوط الخلفية ، مشيرًا إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين الشوطين، وكان تغيير محمد مجدى أفشة من أسباب تحسن أداء الأهلي.

وقال المدير الفني أن رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء خلال التدريبات لذلك كان الخيار رقم 1 في التسديد ، وأن أحمد القندوسي ظهر بشكل مميز خلال الدقائق التي شارك بها.

وخاض الأهلي مواجهة الأمس بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا.

بيمنا تواجد على مقاعد البدلاء : علي لطفي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد فخري وكريم الدبيس.