عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، التي تواصل التضييق على دخول المصلين للمسجد.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال الاسرائيلى عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل بالأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود وقف التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوةً نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي السبت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وأكد الصفدي والمسؤولة الأمريكية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وأهميتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وثمّن الصفدي، الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه. فيما أكدت ليف أهمية الدور الرئيس للأردن في جهود حل الأزمات الإقليمية.

وبحث الصفدي والمسؤولة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وعبء اللجوء السوري.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات اللا شرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة تنفيذ التزامات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ.

حملة اعتقالات في الضفة الغربية

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، 13 فلسطينيا، غالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، بوسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تشهد منذ أسبوع عدوانا مستمرا من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 شبان من قريتي "بيتين" و"أبو شخيدم" شرق وشمال رام الله، مضيفة أن من بين المعتقلين شقيقين وجرى اعتقالهما للضغط على شقيقهما الثالث لتسليم نفسه لجيش الاحتلال.

وفي محافظة الخليل الجنوبية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم "العروب" الواقع شمالها، وفتشت عدة منازل ومستودع أدوية في مدينة الخليل، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في عدة مناطق.

وفي المحافظة ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة "حلحول" بعد توقيفهما قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل.

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