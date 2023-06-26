وزير الهجرة: الأهالى وراء القاء ابنائهم فى عرض البحر ومصر بها مشروعات كبرى تحتاج للعمالة

السفيرة سها جندى:

مصر تستطيع سيكون نافذة لدول العالم على القارةالافريقية

عصابات المهربين تستدرج الشباب بعقود وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خارج مصر

نحرص على عدم التدخل فى ادارة شركة المصريين فى الخارج واسناد تشكيلها و انشاءها لمكتب محاماه

سيتم اجراء استفتاء من قبل المصريين بالخارج لاختيار اسم التطبيق الالكترونى

ادارت السفيرة سها جندى حوارًا مفتوحًا مع عدد من الصحفيين، وذلك على هامش زيارتهم لمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الادارية ، ودار النقاش حول بعض القضايا الهامة التى تهم المصريين فى الخارج، وبدات حديثها باهم قضية تشغل الراى العام وهى غرق مركب اليونان.

وكشفت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج , ان حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية باليونان هى اكبر عملية هجرة غير شرعية فى البحر المتوسط وخرجت من الاراضى الليبية عبر المياه الاقليمية الليبية ,وكانت وجهتها لايطاليا وغرقت امام السواحل اليونانية وكانت تبعد 47 ميل عن الشواطىء اليونانية وغرقت فى عمق 5500 ميل وتحمل 750 مواطن من جنسيات مختلفة , وكالعادة كانت المركب متهالكة وممتلئة بصورة غير ادمية على دورين يتواجد النساء و الاطفال فى الطبقة السفلية , بينما الرجال والشباب فى الطبقة العليا من المركب , فتلك العصابات لا تهتم سوى بحصد الاموال ,واكدت خلال حديثها أن الجهات اليونانية حاولة سحب المركب لكن مع الاسف كانت الطريقة خاطئة ,ولم يتم انقاذ سوى 140 اجنبى و 43 مصرى فقط , وتم انتشال بعض الجثث وفقد الباقون نظرا لعمق المياه , و تم ادماج من تم انقاذهم فى معسكرلاجئين يسمى اقليم كالاماتا.

وحول اسباب لجؤا الشباب للمخاطرة بحياتهم عبر الهجرة غير الشرعية ، اكدت السفيرة سها جندى انها منذ توليها هذا الملف ووزارة الهجرة تقف على قدم وساق للتاكيد على اهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية بل ووضع البدائل، ولدينا مشكله كبيرة فالشباب لديهم حلم السفر للخارج رغم ان مصر بها العديد من المشروعات القومية والكبرى وهناك بعض المحافظات مثل كفر الشيخ وطنطا بها مشروعات متعددة ,و تحتاج لعمالة مصرية بالالاف.

وتابعت انه فى المقابل يلقى الشباب بانفسهم فى التهلكة بسبب فكر الاهالى الذين يساعدونهم على ذلك ,و يعتبرون ابنائهم بمثابة سلعة ويحرمونهم من التعليم والتدريب على الوظائف الحرفية , وذلك لمحاولة تقليد من سبقوهم للسفر بل ويبيعوا مايملكون لدفع نحو 150 الف جنية لسماسرة الموت بدلا من استغلال المبلغ لعمل مشروع كمالدينا جهات فى مصر تقوم بتمويل الشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتوسطة , ولدينا امكانية لاستصلاح الاراضى, بدلا من السفر وتؤكد انه يتم استغلال الشباب اسوا استغلال فى جريمة اتجار بالبشر مكتملة المعالم .

وعن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة لتوعية الشباب ,قالت :قمنا بالتعاقد مع البلاد المستقبلة للهجرة وعمل مبادرات تسمح لابنائنا الهجرة بكرامة وتدريبهم وتاهيلهم لسوق العمل دون تعريض حياتهم للخطر من خلال عقودعمل حقيقية ونسعى لتوعية الشباب وكانت بداية التعاقد مع المانيا لتوظيف الشباب بعد تدريبهم ولدينا قصص ناجحة للشباب وبدات باقى الدول الاوربية والخليجية تسير على نفس النهج لتطبيق هذاالنموذج مثل السعودية وايطاليا والمجر ودول الاتحاد الاوربى والدليل على ذلك ان نائب رئيس المفوضية قام بزيارتى حتى يطلع على التجربة الالمانية لتطبيقها فى الدول التى تعانى من فجوات فى سوق العمل وبحاجة للشباب.

وقالت ان مصر تأتي على قمة الدول التى تندمج بسهولة مع تلك المجتمعات, وفى اطارالمركزالمصرى الالمانى التابع للوزارة و اطارالمبادرات التى يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى مثل مبادرة مراكب النجاه وحياة كريمة وتحيا مصر تتعاون وزارة الهجرة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية كما نتولى تدريب العائدين وتوعيتهم ودمجهم فى سوق العمل ، وطالبت بضرورة ان يتعاون الشباب معنا لتاهيلهم للعمل بكرامة.

وتطرقت الى افتتاح المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ وطنطا والمنطقتين لمستثمر مصرى من كبار المصريين بالخارج، واوضحت انه تم اختيار المحافظتين لعدم وجود خدمات بهما ويضطر المواطنين لعمل رحلات للقاهرة للتسوق , وتم انشاء كافة الخدمات بتكنولوجيا متطورة ، وتوفرفرص عمل لنحو 30 الف من ابناء تلك المحافظات بعد تدريبهم على اعلى مستوى , ومصر بها استثمارات كبرى.

وردا على سؤال للوزيرة حول كيفية القضاء على عصابا ت الهجرة غير الشرعية ؟: اكدت ان وزارة الداخلية بذلت مجهودات كبيرة فى وقف الهجرات عن طريق السواحل , لكن المشكلة ان تلك العصابات خارج مصرو فى الاماكن التى تعانى من غياب الامن , ويتم التواصل فيما بينهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى .

وردا على سؤال حول وجود صعوبات فى تسويق المنتجات لدى الشباب الذين اقاموا مشروعات صغيرة ومتوسطة اكدت ان التسويق هو ازمة عالمية , ولدينا تحديات كما ان ميزانية الوزارة صغيرة، لكننا نحرص بقدر الامكان على الترويج و التسويق لهم , وللاسف هناك عقود عمل مزورة تروج لها بعض العصابات من الخارج وهذه الجماعات تقوم بتصميم العقود بدقة لاقناع الضحايا وعند الدخول على الqr كود لا نجد ايه معلومات ومع الاسف يصدم الشاب بعد سفره بعدم وجوداساس للشركة المتفق عليها فى العقد ويجد نفسه بلا وظيفة , نفس الامر تقع فيه السيدات مما يضطرها للعمل فى المنازل وتجبر على اعمال اخرى، وهناك اخرون يتوجهون الى السعودية للعمل بتاشيرة سياحة وعقود مزورة , ومن هنا كان لابد من عمل حملات توعية بالتعاون مع مديرالموارد البشرية السعودى لعمل الية تواصل مباشر, وحملة توعية تتضمن رسائل ايجابية لكل ما يخص العامل من حقوق وواجبات ,وعمل 4 فيدوهات قصيرة .

اما عن استعدادات الوزارة لمؤتمر مصر تستطيع هذا العام اكدت يتم التحضير للمؤتمرهذا العام لكننا مازلنا فى اطار الترشيد والميزانية ستكون من قبل الحكومة , وسيتم التعاون مع عدد من الجهات الحكومي منها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية واتحاد الصناعات وسيكون بعنوان "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع افريقيا " وذلك لاننا كنا رؤساء للكوميسا ونحن الدولة المؤسسة لاتفاقية التجارة الحرة الافريقية القارية واوشكنا على الانتهاء من التفاوض على فصولها وبدات تدخل حيز النفاذ، وكثير من الدول تسعى لدخول افريقا لوجود العديد من الموارد, ومصر تستطيع سيكون نافذة لجميع دول العالم على هذه القارة لذا لابد ان نتواصل مع الشركاء الدوليين والتجار والصناع والمتطلعين للاستثمار فى افريقيا وهناك اهتمام من الدولة بالانتاج والتصنيع ,ولدينا اسواق مفتوحة للتصدير, ومصر دولة بها العديد من الفرص الجيدة .

اين وصل تطبيق المصريين الخارج ؟

اشارت السفيرة سها جندى انه سيتم اطلاقه قبل نهاية العام وسيشمل كافة الخدمات و المميزات الخاصة بالعاملين بالخارج , وحتى الان لم يتم الاستقرار على اسم محدد لكن هناك عدة اسماء مطروحة مثل "انا مصرى" او "المصريين "وربما يطرح استفتاء لاختيار الاسم ,ونحرص على ان يكون تطبيق هادف لكافة الشرائح .

اخر ما وصلت اليه شركة المصريين فى الخارج

كشفت وزيرة الهجرة عن أن هناك 10 مؤسسين للشركة ,و ستطرح فى البورصات لانضمام المصريين اليها, وفى سندات ملكية ويتواصل مجموعة المؤسسين فى اجتماعات مستمرة , وسيتولى مكتب محاماه تشكيل وانشاء الشركة وسيتم عقد لقاء بينهم وبين هيئة الاستثماروالبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية ,تحت رعاية وزارة الهجرة لتدشين هذه الشركة قريبا وسيتم عرض اية تحديات امام وزارة الاستثمار لتذليلها، وتم عمل ميزانية مبدئية للمصروفات واهم احتياجاتهم وهذه الشركة الاستثمارية سيكون لها حملة اعلامية وهى شركة استثمارية لن تتدخل الحكومة فى ادارة هذه الشركة، ودور الحكومة هو دعم هذه الشركة حتى يكون النموذج ناجحا وكل مصرى فى الخارج يستطيع شراء اسهم، وندعو المصريين فى الخارج للانضمام و وسيتم البدء بشركتين او ثلاثة كبداية، وغالبًا ستكون شركات تصنيع بها انتاج وتكنولوجيا معلومات وتصدير واستيراد وكل مستثمر بعدها سيكون له شركة .