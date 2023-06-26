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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

توزع 400 ألف جنيه مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

توزيع المساعدات
توزيع المساعدات

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الأثنين ، على أهمية الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسات المجتمع المدني ، والجمعيات الأهلية ، فى إرساء قيم التكافل والتضامن ، بين فئات المجتمع المنياوي  .

وثمن المحافظ ، الدور التنموي الذى تقوم به الجمعيات فى تقديم الدعم ، والمساعدات العينية والمادية للفئات والأسر الأولى بالرعاية ، فى مدن وقرى المنيا، من جانبه، أشار ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى أنه تم توزيع 400 ألف جنيه على أكثر من 200 أسرة .

جاء ذلك بالإضافة  إلى توزيع لحوم على 150 أسرة من مختلف قرى ومدن المحافظة ، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن هذه المساعدات جاءت ووفقا لدراسة كل حالة من الحالات المستحقة،  للوصول بالمساعدات إلى الفئات المستهدفة .

جاء ذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية بالمحافظة ، ومديرية التضامن الإجتماعي، في إطار الجهود الحكومية والشعبية المشتركة ، للتخفيف من تداعيات الأزمة الإقتصادية ، والتى تشهدها معظم دول العالم.

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