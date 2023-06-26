توزع 400 ألف جنيه مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اليوم الأثنين ، على أهمية الدور المجتمعي والإنساني لمؤسسات المجتمع المدني ، والجمعيات الأهلية ، فى إرساء قيم التكافل والتضامن ، بين فئات المجتمع المنياوي .

وثمن المحافظ ، الدور التنموي الذى تقوم به الجمعيات فى تقديم الدعم ، والمساعدات العينية والمادية للفئات والأسر الأولى بالرعاية ، فى مدن وقرى المنيا، من جانبه، أشار ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا إلى أنه تم توزيع 400 ألف جنيه على أكثر من 200 أسرة .

جاء ذلك بالإضافة إلى توزيع لحوم على 150 أسرة من مختلف قرى ومدن المحافظة ، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن هذه المساعدات جاءت ووفقا لدراسة كل حالة من الحالات المستحقة، للوصول بالمساعدات إلى الفئات المستهدفة .

جاء ذلك بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية بالمحافظة ، ومديرية التضامن الإجتماعي، في إطار الجهود الحكومية والشعبية المشتركة ، للتخفيف من تداعيات الأزمة الإقتصادية ، والتى تشهدها معظم دول العالم.