وفاة طالبة أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام طالبة في السابعة عشرة من عمرها تقيم بشارع الشيخ عواجه دائرة قسم شرطة طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة بحالة إعياء إثر تناولها الطعام عقب رش المنزل بمادة سامة دون غسل يديها .

وتوفيت الطالبة أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "هالة . ع . ع . ع" 17 سنة طالبة وتقيم شارع الشيخ عواجه بندر طهطا مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة .

بالإنتقال والفحص وسؤال والدها "علاء . ع . ع . ع" 47 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر قيام نجلته المذكورة برش المنزل بمادة سامة وتناولت الطعام دون غسل يدها مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .