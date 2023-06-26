الضأن بـ 240 جنيهًا.. شعبة القصابين تعلن أسعار اللحوم بالأسواق

شهدت منافذ بيع اللحوم الحكومية الثابتة والمتحركة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء لحوم الأضاحي بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى.

نجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

وتبدأ أسعار البلدى من 240 جنيهًا حسب القطعية فى منافذ الحكومة المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

أسعار اللحوم:

ووفق ما أعلنته شعبة القصابين فإن أسعار اللحوم جاءت كالتالي:

- اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و350 جنيهًا حسب القطعية.

- سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيهًا.

- الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيهًا للكيلو.

الاستيك والبفتيك 240 و280 جنيهًا للكيلو.

- سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيهًا.

- سجل سعر اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160 و190 جنيهًا.