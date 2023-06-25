يوم التروية.. دعاء أول مناسك الحج تعرف على أعماله

يوم التروية تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، حيث يتوجه حجاج بيت الله الحرام، غدا الاثنين، الثامن من شهر ذي الحجة إلى صعيد منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، محرمين على اختلاف نسكهم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن مناسك الحج تبدأ في الثامن من شهر ذي الحجة "يوم التروية" بالتوجه إلى مشعر منى، استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة، وأن يوم التروية سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام.

لماذا سمي يوم التروية بهذا الاسم

وقال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.:

وأَضافت:"سُمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] اهـ."





أعمال يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام:

- الاغتسال ولبس ملابس الإحرام

- إطلاق النية لأداء المناسك.

- التوجه إلى منى وأداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصراً بلا جمع ما عدا الفجر و المغرب.

- المبيت في منى حتى طلوع شمس يوم عرفة.

من الأدعية المأثورة في يوم التروية:





"اللهم مع صباح التروية، نسألك أن تروي هذه القلوب التي باتت عطشى إلى رحمتك، أن تجبر فينا ها الألم، وهذا المُصاب الذي أفضى إلى الجفاء والبعد عنك، ارحمنا وأقبلنا وردّنا إلى دينك ردًا جميلًا".

”ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا".