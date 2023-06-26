باسم مرسي يقود تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة مدربه حلمي طولان لمواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع فريق الاتحاد السكندري، في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين، والتي تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط – عبد الله محمود- سيف تقا – خالد صبحي.

خط الوسط: كوامي بونسو – محمود نبيل- محمد توني محمد إبراهيم – ايفانزمنساه.

خط الهجوم : باسم مرسي.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الاتحاد وسيراميكا، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُذاع مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا عبر قناة أون تايم سبورت 1.

وأعلنت لجنة الحكام المصرية تعيين الحكم وائل فرحان لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا فى قبل نهائى كأس الرابطة باستاد القاهرة الدولى.

ويضم الطاقم كلا من: وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه أسامة السيد وحاتم علام مساعدان، وعمرو رمضان حكم رابع، وخالد الغندور حكم فيديو ومحمد عبد الحافظ مساعد فيديو.

قائمة الاتحاد السكندري التي أعلنها الصربي زوران

حراس المرمى: المهدي سليمان، صبحي سليمان، عمرو خليل

خط الدفاع : محمود علاء، صبري رحيل، خالد صبحي، مصطفى إبراهيم، السيد سالم، هشام صلاح، محمد الصالح

خط الوسط : محمود عبدالعزيز، إسلام عبد النعيم، خالد الغندور، محمد فارس، ناصر ناصر، عمار حمدي، محمد محمود، مورو ساليفو.

خط الهجوم : إبراهيم حسن،أحمد عادل ميسي، مابولولو، أوستن أموتو

وشهدت القائمة غياب كل من عن قائمة الاتحاد السكندري فى مباراة سيراميكا: فارس السيد، عبدالغني محمد، فوزي الحناوي، كازيتو، عموري، أحمد فهد، حمدين، أحمد عيد.

في سياق متصل حسم فريق المصري البورسعيدي بطاقة تأهله إلى نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين على حساب فريق فيوتشر بعد التغلب عليه بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح.

ولجأ المصري وفيوتشر لركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة.

وينتظر فريق المصري الذي تأهل اليوم على حساب فيوشر حامل لقب البطولة النسخة الماضية، الفريق المتأهل من مباراة الاتحاد وسيراميكا لمواجهته في المباراة النهائية.

كما رصد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري مكافآت كبيرة للاعبين والجهاز الفنى فى حالة الفوز بكأس الرابطة وذلك عقب تخطى عقبة فيوتشر فى الدور قبل النهائى.