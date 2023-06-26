100 يوم صحة.. مبادرة رئاسية للنهوض بصحة المواطنين

100 يوم صحة.. في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر، تطلق وزارة الصحة حملة 100 يوم صحة بهدف النهوض بسبل الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن حملة 100 يوم صحة:

تنطلق حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي

تبدأ الحملة اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى 100 يوم

تنطلق الحملة في جميع محافظات الجمهورية

تعتمد الحملة على تكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال فترة مائة يوم على مستوى كل من المبادرات الرئاسية المُستدامة وكذلك التي تم إطلاقها حديثًا.

وتستهدف الحملة رفع مستوى الوعى وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعى.

كما تستهدف الحملة أيضًا الخدمات التي تُقدمها الدولة من خلال وحدات الرعاية الأساسية وكذلك خدمات الطب الوقائي والتطعيمات وصحة البيئة والغذاء، فضلاً عن تكثيف تقديم خدمات الصحة الإنجابية التي تولي رعاية بالمرأة والطفل.

100 يوم صحة



تُقدم الحملة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي.

وتقدم أيضًا الحملة خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

كما سيتم خلال تقديم مبادرة 100 يوم صحة تقديم خدمات المبادرات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية، وذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وتُقدم أيضًا خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية.

