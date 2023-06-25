تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة ابن لاعب الزمالك السابق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد ، برئاسة المستشار محمد حسني العالم ، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر حسن قشمير في حلوان لجلسة 29 اغسطس.

اقرأ أيضا:ً جنايات الزقازيق تصدق على رأي المفتي بإعدام شاب قتل شقيقيه





كشف أمر الإحالة عن أن المتهم عبدالعزيز محمد الشيمي، 19 عامًا، بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة قتل المجني عليه محمد عمر حسن من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق، والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن قشمير عقب إتمام جُرمه محل الاتهام السابق، وكان ذلك حال حمله سلاحًا- محل الاتهام- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض- مطواة قرن غزال- بغير ترخيص.

تأجيل مُحاكمة 4 متهمين بإنهاء حياة طبيب

وفي سياقٍ مُتصل، كانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، أمس السبت، قد قررت تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته، لجلسة 26 يوليو المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة،، أن 2 من المتهمين قتلتا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد ؛ بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجة وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه وفرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاة بأدوات أعددن إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.