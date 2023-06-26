توافد حجاج بيت الله الحرام إلى منى لقضاء يوم التروية

"لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".. توجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين الثامن من ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

قضاء يوم التروية

ويتواجد الحجاج في منى لقضاء يوم التروية، حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة، وهو اتباعًا لسنة النبي محمد صل الله عليه وسلم، يأتي ذلك في وقتٍ شهد استعدادات خدمية واسعة لتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام.

فجر يوم عرفة

ويحرم المتمتع في يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة مرة أخرى ثم يخرج الحاج المتمتع والقارن والمفرد يوم التروية إلى منًى فيصلي الظهر بها، ويبيت بها ليلته حتى يصلي فجر يوم عرفة.

سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

وكشف العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.:

يوم التروية

وأَضافت:"سُمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (4/ 211): [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] اهـ."

المملكة العربية السعودية

وفي سياق آخر أعلنت المملكة العربية السعودية، عن استضافة 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء المشاركين في عاصمة الحزم من أبناء السعودية، و1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من الأشقاء في القوات اليمنية، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.