الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

استمرار فتح منافذ بيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة بالمنيا

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم

 واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، التوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية ، و طرح كميات مضاعفة ، منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين ، في جميع المراكز والوحدات القروية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى ، مع مراعاة الإتزام بالإشتراطات الصحية و البيئية،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتواصل الوحدات المحلية فتح منافذ اللحوم ، ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، حيث يتم ذبح جميع اللحوم داخل المجازر ، و تحت إشراف الطب البيطرى .

 ففى بنى مزار ، تم فتح منافذ لبيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة فى قريتى أبو جرج وصندفا ، وفى مجلس قروى الحسينية تم افتتاح منفذ جديد بقرية كفر الشيخ إبراهيم، بالإضافة،  إلى منفذين سابقين ، وفى مركز مطاى تم فتح منافذ جديدة بقرى أبو عزيز ، ومنبال ، و حلوة ، أما فى سمالوط ، تم فتح منفذين جديدين بحى شمال المدينة ، و الآخر فى قرية البيهو، إلى جانب طرح سلع غذائية و دواجن في تلك المنافذ،  وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة .

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