استمرار فتح منافذ بيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، التوسع فى افتتاح منافذ لبيع اللحوم البلدية والسلع الغذائية ، و طرح كميات مضاعفة ، منها وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين ، في جميع المراكز والوحدات القروية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، وإحكام السيطرة على المنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى ، مع مراعاة الإتزام بالإشتراطات الصحية و البيئية،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتواصل الوحدات المحلية فتح منافذ اللحوم ، ضمن مبادرة محاربة غلاء الأسعار، حيث يتم ذبح جميع اللحوم داخل المجازر ، و تحت إشراف الطب البيطرى .

ففى بنى مزار ، تم فتح منافذ لبيع اللحوم والأضاحى بأسعار مخفضة فى قريتى أبو جرج وصندفا ، وفى مجلس قروى الحسينية تم افتتاح منفذ جديد بقرية كفر الشيخ إبراهيم، بالإضافة، إلى منفذين سابقين ، وفى مركز مطاى تم فتح منافذ جديدة بقرى أبو عزيز ، ومنبال ، و حلوة ، أما فى سمالوط ، تم فتح منفذين جديدين بحى شمال المدينة ، و الآخر فى قرية البيهو، إلى جانب طرح سلع غذائية و دواجن في تلك المنافذ، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة .