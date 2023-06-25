إنطلاق حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

دشن اليوم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الحملة القومية «100 يوم صحة»، لتجوب مدن وقرى المحافظة المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة.

وتفقد المحافظ، ووكيل الوزارة، عددًا من فرق العمل المشاركة في الحملة واطلع على سيارات القوافل الطبية المشاركة، مشدداً على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية له.

وفى نهاية الفعاليات أشاد مختار بدور صحة الدقهلية والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين في الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطنيين .لافتًا إلى أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين .

من جانبه أكد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن الحملة مستمرة لمدة 100 يوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم من خلالها تكثيف عمل مختلف المبادرات الرئاسية بالمصالح الحكومية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والميادين إلى جانب الكنائس والنوادى .

ولفت وكيل الوزراة، إلى أن جميع الفرق الثابتة والمتنقلة ستقدم خدمات مبادرات الصحة العامة إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي بمختلف مواقع انتشارها فضلاً عن تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج واجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أكدت أن هذه الحملة من المقرر أن تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن الهدف من الحملة هو التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم وذلك لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.