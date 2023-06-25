أبرياء ومجرمون.. أسبوع عصيب في مصر

بقلوب لا تعرف الرحمة وأيادٍ لطختها الآثام، قدم كل جاني مسرحيته المأساوية التي كان شعارها الأول إزهاق الأرواح ، شارك كل جاني في خلق حالة من ارعب والألم دبت في أسر الضحايا، اختنار الواحد منهم السجن ليكون ملجأه قبل أن يصل للحبل الذي هو الحل الوحيد لتقديمه للحساب الحقيقي، عشنا خلال تتبع القصص في شفقة على من لم يكن يستحق النهاية بتلك البشاعة وعلى من كتب بيديه طريقه الي الجحيم، تسرد بوابة "االوفد" في السطور التالية جرائم تُدمي القلوب.

مصرع عامل على يد ترزي بأوسيم

تمكن رجال الأمن بالجيزة من القبض على ترزي، لاتهامه بقتل عامل في أوسيم، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض نتيجة خلافات بينهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص في أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن ترزي أنهى حياة عامل بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، ونشوب مشادة كلامية بين المتهم، وزوجة القتيل.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قتل شاب لشقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

بدأت الأحداث بمشادة كلامية بسبب خلافات أسرية بين المتهم وشقيقه الأكبر ٥٥ عاما، بسبب خلافات أسرية على إثرها اعتدى عليه بسلاح أبيض في الشارع وقتل، وعندما صرخت الزوجة قام المتهم بقتلها لتلحق بزوجها، وسقط قتيلان في الحال.

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من أحد المستشفيات يفيد باستقباله عاملا وزوجته مصابين بطعنات متفرقة بالجسد، ولقيا مصرعهما خلال محاولات إسعافهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الى المستشفي.

وبالفحص تبين العثور علي جثتي عامل وزوجته مصابين بعدة طعنات متفرقة بجسدهما، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة

وباجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه الاول بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

ضبط قاتل والدته بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس، بوقوع جريمة قتل في منطقة حي النادي بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على "هناء. م. ح" 48 عاما ربة منزل، جثة هامدة متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالرقبة، داخل منزلها بحي النادي بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها ويدعى "أحمد. م. ب" 22 عاما طالب بكلية الحاسبات والمعلومات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان أن المتهم يقيم رفقة والدته، وأنه مضطرب نفسيًا خاصة بعد وفاة والده منذ عام ونصف تقريبًا، وكان دائم التشاجر مع المجني عليها.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما تقرر حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

طعنة بالقلب... نهاية شاب على يد جاره بدارالسلام

بدأت احداث الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين أشخاص بدائرة القسم، ووجود قتيل يدعى "رامي عبدالجيد" على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

وتبين وقوع مشادة كلامية بين طرفين من الأهالي بشارع الفتح في الجزيرة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها شخص بطعنه الشاب باستخدام سلاح أبيض سكين، ما أدى لمقتله في الحال.

وبسؤال شهود العيان تبين حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة بينهما على إثرها طعن المتهم المجني عليه طعنة نافذة في القلب وسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط المتهم بقتل عامل بالساحل

اعترف المتهم بقتل عامل في الساحل بالقاهرة، بإنهاء حياته، نتيجة رفض المجني عليه إعادة مبلغ مالي اقترضه منه، وذكر أنه التقى بالمجني عليه بمقهى، ونشبت بينهما مشادة كلامية، وفوجئ بالمجني عليه يعتدي عليه بالضرب، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض.

أرشد المتهم عن سلاح الجريمة، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال جثة عامل، بها إصابات إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر حداد مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى"، بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم، قام على إثرها المتوفى بالتعدى على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة المجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه على النحو المشار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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