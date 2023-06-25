الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من المخالفات

تقدم المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، عدد من النصائح للحجاج بشكل يومي؛ من أجل إتمام مناسك الحج بكل سهولة ويسر وأمان.

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الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من هذه الأفعال

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، اليوم الأحد، الحجاج من السير بين المركبات داخل الأنفاق والممرات.

ونصح الدفاع المدني السعودي، الحجاج، عبر “تويتر”، بأهمية سلوك الطرق المهيأة للمشاة.

أمير الرياض يصلي الجنازة على روح الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول

في سياق منفصل أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

وأدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض في المملكة العربية السعودية، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الجنازة على الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.