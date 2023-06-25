الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من المخالفات

الحجاج - ارشيفية
الحجاج - ارشيفية

تقدم المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، عدد من النصائح للحجاج بشكل يومي؛ من أجل إتمام مناسك الحج بكل سهولة ويسر وأمان.

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الدفاع المدني السعودي يحذر الحجاج من هذه الأفعال

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، اليوم الأحد، الحجاج من السير بين المركبات داخل الأنفاق والممرات.

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وزير الشؤون الإسلامية السعودي يستعرض مسارات عمل الوزارة خلال موسم الحج

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رئيس بعثة الحج يطمئن على خطة تصعيد حجاج السياحة.. ويشيد بخدمات البري والاقتصادي

ونصح الدفاع المدني السعودي، الحجاج، عبر “تويتر”، بأهمية سلوك الطرق المهيأة للمشاة.

أمير الرياض يصلي الجنازة على روح الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول

في سياق منفصل أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

وأدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير الرياض في المملكة العربية السعودية، عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الجنازة على الأميرة العنود بنت سعود بن هذلول بن ثنيان.

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