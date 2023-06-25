إنتر ميامي.. احتفالية تاريخية لميسي وبوسكيتس في الظهو الأول

تصدر إنتر ميامي، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، بحثا عن موعد تقديم الثنائي ليونيل ميسي وسيرجو بوسكيتس، ثنائي فريق برشلونة السابق، في إنتر ميامي الأمريكي.

وكان إنتر ميامي قد أعلن تعاقده مع ليونيل ميسي، بعد أن أنهى تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى سيرجو بوسكيتس، الذي انتهى عقده مع برشلونة الإسباني.

مؤتمر صحفي على أرضية ملعب الفريق الأمريكي

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إلى أن إدارة فريق إنتر ميامي تخطط لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس في منتصف شهر يوليو المقبل، على ملعب الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي حددت يوم 16 يوليو المقبل لتقديم الثنائي في مؤتمر صحفي على أرضية ملعب الفريق الأمريكي وسط حشود جماهيرية ضخمة.





وأضافت الصحيفة أن إنتر ميامي تخطط لتقديم ميسي وبوسكيتس على أرض الملعب في حضور عدد جماهيري ضخم ليكون الإعلان بمثابة احتفالية كبرى، وأتمت أنه رغم إعلان نادي إنتر ميامي الأمريكي التعاقد بشكل رسمي مع بوسكيتس إلا أن هناك ناديًا سعوديًا ما زال يبحث عن التوقيع مع اللاعب الإسباني.

تاريخ ميسي 36 عاما

ليونيل أندريس ميسي كوتشيتيني من مواليد 24 يونيو 1987، هو لاعب كرة قدم أرجنتيني يلعب مهاجمًا مع نادي إنتر ميامي الأمريكي وقائدًا للمنتخب الأرجنتيني.

ويُعد ميسي أفضل لاعب في العالم وينظر إليه الكثيرون على أنه أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد فاز ميسي بسبع جوائز من الكرة الذهبية، وهو صاحب الرقم القياسي بستة أحذية ذهبية أوروبية.

فاز بـ35 لقبًا مع برشلونة

قضى معظم مسيرته الاحترافية مع برشلونة، حيث فاز بـ35 لقبًا مع النادي، بما في ذلك عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وسبعة ألقاب في كأس الملك.

يعتبر ميسي هدافًا وصانع ألعاب إبداعي، ويحمل الأرقام القياسية لأكثر عدد من الأهداف في الدوري الإسباني (474)، وأكثر لاعب سجل في موسم الدوري الإسباني وأي دوري أوروبي آخر (50)، وأكثر من سجل هاتريك في الدوري الإسباني (36) ودوري أبطال أوروبا (8)، وأكثر من مرر تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني (192).

وأكثر من مرر تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني وأي دوري أوروبي آخر في موسم واحد (21) وأكثر من مرر تمريرات حاسمة في كوبا أمريكا (17).

وقد سجل أكثر من 750 هدفًا رسميًّا مع النادي والمنتخب، وهو أكثر من سجل لنادٍ واحد.