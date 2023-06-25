ديما بياعة ترفض أدوار الإغراء وتحترم ممثلاتها (شاهد)

أوضحت الفنانة السورية ديما بياعة موقف زوجها أحمد الحلو من تقديم مشاهد غير لائقة في أعمالها الفنية، من خلال تصريحات لها بأحد البرامج التلفزيونية.

ديما بياعة

ديما بياعة "إن زوجها لن يمنعها من تقديم مشاهد حميمية في أعمالها"

صرحت ديما بياعة من خلال ظهورها على برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين الذي يذاع عبر قناة "الجديد" قائلة :" إن زوجها شخص منفتح وأنه لن يمانع تقديمها مشاهد حميمية في المسلسلات طالما في السياق الدرامي.

ديما بياعة

ديما بياعة "لن أقدم هذة النوعية من المشاهد ولكني أحترم من يقدمها"

تابعت ديما بياعة معلقة :"أنها ليس لديها الجرأة لتقديم هذه النوعية من المشاهد وسترفضها من أجل أولادها ولكنها تحترم من يقدم هذه المشاهد لافتة أن هؤؤلاء لديهم الجرأة الكافية لتقديم تلك المشاهد".

ديما بياعة

ديما بياعة تحتفل بعيد زواجها وسط أجواء الطبيعة الخلابة

احتفلت الفنانة السورية ديما بياعة مؤخرا بعيد زواجها من أحمد الحلو، وسط أجواء الطبيعة الساحرة في لبنان، وشارك الثنائي جمهورهما لقطات من الأجواء الرومانسية للاحتفال عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

آخر أعمال ديما بياعة

يذكر أن آخر أعمال ديما بياعة هي مشاركتها في الجزء السادس من مسلسل "صبايا"، في الجزء السادس من "صبايا"، مغامرات جديدة شيقة للفتيات الخمسة اللاتي اعتدن العيش سويا في منزل واحد، ولكن هذه المرة بعد خوضهن لتجارب الزواج ودخلوهن عالم الأمومة.