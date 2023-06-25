إنبى يعلن التنازل عن حق رعاية حمدي فتحي لصالح دمنهور

أعلن أيمن الشريعى رئيس مجلس إدارة نادى إنبى أن هناك قرار بالتنازل عن نسبة الرعاية حال إقرارها من جراء بيع صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى فى حالة إتمام انتقاله إلى نادي الوكرة القطري لصالح نظرائهم بنادى دمنهور.

وشدد رئيس إنبي على أن القرار يأتي توطيدا للعلاقات القوية التي تربط النادي بكافة الأندية وبالأخص نادي دمنهور، فى ظل الدعم والتعاون الكامل للأندية الجماهيرية .

مؤكداً بأن المجلس قرر التنازل عن حقه فى رعاية حمدى فتحى لدمنهور مهما كانت النسبة التى تقرها اللوائح والعقود مؤكداً أن النادى اكتفى بمكسبه التجارى من نسبة إعادة البيع حال إتمام صفقة إنتقال اللاعب إلى الوكرة القطرى.

يذكر أن نادي إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الأهلي لحمدي فتحي إلى أي نادي، وفقا للعقد المبرم بين بين الناديين في يناير 2019 الماضي.

إنبي يواصل الإستعداد لمواجهة فاركو

على جانب آخر استأنف فريق إنبي لكرة القدم تدريباته مساء أمس السبت استعدادا للقاء فاركو الجمعة المقبل في الجولة 32 لبطولة الدوري المصري الممتازبعد أن حصل لاعبو الفريق على راحة اليوم من التدريبات.

ولعب فريق انبي 4 مباريات ودية خلال توقف الدوري حيث لعب مباراتين مع المصري بالسلومثم بروفتين مع كل من أسوان والداخلية ،ووقف تامر مصطفى المدير الفني على اللاعبين البدلاء وبعض الأساسيين للدفع بهم في المباريات المقبلة ومدى جاهزيتهم.

ويحصل الفريق البترولي على راحة يوم "الثلاثاء" وقفة عيد الأضحى المبارك على أن يستأنف الفريق تدريباته في اليوم التالي " العيد" استعدادا للقاء فاركو.

وتخلو قائمة الفريق من الايقاف والإصابات قبل لقاء فاركو وقد شهد المران في الأيام الأخيرة حماسا منقطع النظير من جانب اللاعبين بعد أن طلب الجهاز الفني بقيادة تامر مصطفى الفوز في المباريات الثلاثة المتبقية من عمر الدوري لإجراز مركز متقدم مع نهاية الدوري

حيث يتبقى لفريق لإنبي بعد لقاءي فاركو مباراتي سموحة بالإسكندرية وسيراميكا ببتروسبورت.

ويتفوق فاركو على إنبي قبل مواجهة الفريقين حيث يحتل فاركو المركز السادس برصيد 41 نقطة من 9 فوز و14 تعادل و8 هزائم وله 28 هدفا وعليه 27.

بينما إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة من 11 فوز و6 تعادلات و14 هزيمة وأحرز الفريق 30 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.