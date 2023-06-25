الخارجية الأمريكي: تمرد فاجنر يكشف الصدع الحقيقي داخل روسيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تمرد قائد مجموعة فاجنر، يفغيني بريجوجين، يكشف وجود "تصدعات حقيقية" على مستوى سلطة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

تصدعات داخل السلطة الروسية

وأكد بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد، أن تمرد قائد فاجنر "شكل تحديا مباشرا لسلطة بوتين"، وتابع: "يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدعات حقيقية.

وأضاف أن "الأحداث الأخيرة في روسيا شأن داخلي ودعمنا لأوكرانيا مستمر، ولا نملك المعلومات الكاملة بشأن ما حدث، ولا يزال الأمر مبكرا، ولا نعتقد أننا وصلنا للمشهد الأخير في روسيا، ومن المبكر الحديث عن مستقبل مقاتلي فاجنر.

وأشار إلى أن ما رأيناه في روسيا غير عادي وأعتقد أننا رأينا تصدعات لم تكن موجودة من قبل، والوضع في روسيا يثير تساؤلات ستتضح إجابتها في الأيام والأسابيع المقبلة.

واستولت قوات من مجموعة "فاجنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات فاجنر، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي الروسيان.

وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريجوجين، خلصت إلى موافقة "فاجنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، كف البحث عن بريجوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي سياق متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن العملية العسكرية في أوكرانيا هى من أهم أولوياته اليومية، وذلك غداة أزمة تمرد مقاتلي فاجنر التي انتهت بتسوية..

ونقل التلفزيون الروسي الرسمي عن بوتين قوله: "أمنح أولوية قصوى "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وأبدأ يومي وأنهيه بهذا الأمر".

وأضاف الرئيس الروسي بوتين أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مؤكدًا أن روسيا "واثقة من أن جميع خططها ومهامها المتعلقة "بالعمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا".

وفي غضون 24 ساعة، اندلع تمرد مسلح قاده رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، لينتهي باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريغوجين، الذي حاول الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.

وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، أمس السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاجنر.