روسيا تستخدم الطائرات المسيرة الانتحارية لتدمير معدات عسكرية أوكرانية.. شاهد الفيديو

انتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف استخدام الجيش الروسي للطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "لانسيت" في تدمير دبابات أوكرانية. تُعد هذه الطائرات المسيرة الانتحارية أداة فعالة يستخدمها الجيش الروسي في مختلف قطاعات الجبهة، حيث تمكنها من توجيه ضربات دقيقة للعدو وتعطيل المعدات العسكرية والأسلحة المختلفة.

في لقطات فيديو أخرى، يظهر انقلاب مدفعية فرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار" أثناء هروبها من طائرة مسيرة روسية في جبهة زابوروجيه.

إيران تزود روسيا بتقنية صناعة المسيرات

وابرمت صفقة سرية بين روسيا وإيران في اجتماع في نوفمبر عام 2022، حيث شارك فريق من مفاوضي صناعة الدفاع الروسية في المحادثات التي جرت في طهران، بحسب مسؤولين أمنيين من البلدين.

وتضمنت الاتفاقية محاولة البلدين تسهيل إنتاج الطائرات المسيرة الإيرانية داخل روسيا. ووفقًا لأحد المسؤولين المطلعين، تقدم الاتفاقية بشكل سريع من مرحلة اتخاذ القرار إلى التنفيذ.

ورغم أن العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك الولايات المتحدة، تلقت معلومات استخباراتية حول هذا الأمر، إلا أن المسؤولين الحكوميين رفضوا مناقشة التفاصيل.

وسعت إيران للحصول على مساعدة نووية إضافية من روسيا مقابل مساعدتها في الحملة العسكرية الروسية. وقد سبق لروسيا أن قدمت لإيران مساعدة في الماضي، بما في ذلك تزويدها بقمر صناعي للمراقبة ومكونات لمحطة بوشهر للطاقة النووية.

من جهتها، تستمر إيران في محاولاتها للالتفاف على العقوبات الدولية، وهو ما يثير الشكوك حول كيفية الحصول على الأجزاء الغربية اللازمة لصناعة الطائرات بدون طيار الإيرانية.

وظهرت المساعدات الإيرانية في نقلها للتكنولوجيا للجانب الروسي عندما استخدام الجيش الروسي للطائرات المسيرة الانتحارية في تدمير المعدات العسكرية الأوكرانية، وكذلك على الاتفاقية السرية بين روسيا وإيران ومحاولة تعزيز التعاون بينهما في مجال الطائرات المسيرة.