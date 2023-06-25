طواف القدوم.. تحية للمسجد الحرام من الحاج والمعتمر

طواف القدوم هو أحد المناسك الخاصة بالحج والعمرة كما أن طواف هو من آدب الدخول لمكة المكرمة، فتحية المسجد الحرام هو طواف القدوم وطواف القدوم سنة للحاجّ والمعتمر.

طريقة آداء طواف القدوم

طواف القدوم يبدأ من الحجر الأسود، ويكون البيت الحرام عن يساره، ويطوف الحاج أو المعتمر سبعة أشواط يرمل " الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى" في الثلاثة الأوائل من طواف القدوم سواء كان في الحج أو العمرة ويمشي مشية عادية في الأربعة الباقية، و يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به.

عندما ينتهي الحاج أو المعتمر من طواف القدوم "الأشواط السبعة" يؤدي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، ويستحب أن يكون خلف مقام سيدنا إبراهيم إن تَيسَّر له ذلك لقول الله تعالى... "وإذ جعلنا البيتَ مَثَابةً للناس وأمنًا واتَّخِذوا من مقام إبراهيم مُصَلًّى وعَهِدنَا إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ أن طَهِّرَا بيتيَ للطائفين والعاكفين والرُّكَّع السجود" (البقرة: 125).

ويستحب للحاج أو المعتمر في طواف القدوم تقبيلُ الحجر الأسود عند التمكن، وإذا لم يستطيع أشار إليه بيده على بُعدٍ قائلًا: بسم الله، الله أكبر، الله إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يضطبع الحاج أو المعتمر في طواف القدوم، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويشترط لصحة الطوافِ الطهارةُ من الحدث والنجس وسترُ العورة؛ فالطواف كالصلاة إلا أنه أُبِيحَ لنا الكلام فيه.