ضبط عجز أوزان اسطوانات الغاز وتعطيل جهاز القياس الآلي بمحطة بنزين بدمياط

كثفت الرقابه التموينية بدمياط برئاسة المحاسب علي الغزاوي وكيل الوزارة حملاتها علي الأماكن المتعلقه بحياة المواطنين، حيث تم المرور والتفتيش على محطات الوقود البنزين ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز بدمياط الجديدة.

وتبين مطابقة جميع الطرمبات للدمغة والموازين وعدم وجود تلاعب فى عيار التعبئة سوى مخالفة محطة واحده لتعطيل جهاز القياس الآلى جهاز ATG كما تم ضبط عجز بمقدار ٣٣٠ جم لكل اسطوانه منزليه بمحطة التعبئة تم عرض المخالفات على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصة، بالإضافة إلى عدد 45 محضر أسواق لضبط 6 مخبز إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 66 ألف جنيه، مع عدد 25 محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه وعدد 4 محضر لحوم مكشوفة بمحلات الجزارة، وعدد 10 مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة والمتابعة لكافة الأنشطة التموينية بالأسواق